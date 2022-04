Sportler und Blümchenpflücker

­OWL-Bikertour 2022 wird am 12. Juni auf dem Pollhansplatz in Schloß Holte-Stukenbrock gestartet

Vom Pollhansplatz aus starten am 12. Juni wieder die Teilnehmer an der OWL-Bikertour auf Ausfahrten zwischen 180 und 230 Kilometer Länge. Dabei gibt es zwei Kategorien: die Sportler und die Blümchenpflücker.

Die Tour wird von der Ortsgemeinschaft Schloß Holte e.V. in Zusammenarbeit mit der privaten Organisation OWL-Bikertour veranstaltet. Die Anmeldung ist eröffnet und ausschließlich über die Internetseite www.owl-bikertour.de möglich. Anmeldeschluss ist der 15. Mai.

Der Spaß am gemeinsamen Fahren steht an erster Stelle. Weil der eine vielleicht lieber etwas gemütlicher unterwegs ist, der andere aber gern die Geschwindigkeitsbegrenzungen ausreizt, gibt es zwei Kategorien: die Sportler und die Blümchenpflücker. Willkommen sind auch Motorradfahrer mit historischen Fahrzeugen (Oldtimer oder Best-Ager-Bikes mit Baujahr älter als 1993), für die dann eine Extragruppe gebildet wird. Innerhalb der Kategorien werden Gruppen von zehn Fahrern plus Guide gebildet. Die Touren umfassen etwa 180 bis 230 Kilometer. Zum Abschluss wird es gegen 17 Uhr auf den letzten Kilometern wieder einen Konvoi mit allen Teilnehmern geben. Die Tour endet auf dem Pollhansplatz.

Die OWL-Bikertour lehnt sich an große Motorradtouren an. Seit 2017 wird sie von Schloß Holte-Stukenbrock aus gestartet und hat sich in dieser kurzen Zeit zur größten geführten Motorradtour in OWL entwickelt.