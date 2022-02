Sportlich und sozial

Die Laufbahn von Klaus Seelbach ist interessant und außergewöhnlich. In bester Verfassung feiert der Sportsmann heute seinen 80. Geburtstag. Ein äußert vielseitiges sportliches und soziales Engagement zieht sich durch seine Biografie.

Klaus Seelbach aus Schloß Holte-Stukenbrock wird an diesem Montag 80 Jahre alt

Den Großteil seines Lebens hat der ehemalige Bänker im Siegerland verbracht. Beruflich machte er Karriere bei einer Filiale der Dresdner Bank, die er 25 Jahre leitete. Seit zehn Jahren lebt er in Schloß Holte. Nach der Pensionierung kam er mit seiner Ehefrau Elke in die Stadt, um in der Nähe seiner Tochter Svenja zu wohnen.