„Sportplatz gehört zum Dorf“

Marienmünster-Vörden

Der Sportplatz in Vörden könnte Baugebiet werden. Wie am Dienstag berichtet, soll der Stadtrat am 7. September, eine Bebauungsplanänderung auf den Weg bringen, die den Sportplatz als künftige Baulandfläche einschließt. An diesem Mittwoch wird der Vorschlag der Verwaltung zum ersten Mal politisch im Hauptausschuss beraten.