Fraktionen im Hauptausschuss haben unterschiedliche Meinungen zur Zukunft der Anlage in Vörden

Marienmünster

Sollte die Sportplatzfläche in Vörden als Bauland ausgewiesen werden? Diese Frage hat am Mittwochabend der Hauptausschuss heiß diskutiert, jedoch keine Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen.

Von Dennis Pape