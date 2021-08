Sportplatz soll Bauland werden

Stadt Marienmünster will mit 60 Bauplätzen Nahwärmeversorgung wirtschaftlich gestalten

Marienmünster

Der Sportplatz in Vörden soll künftig als Baulandfläche genutzt werden. So sieht es ein Vorschlag der Stadtverwaltung vor, der am Mittwoch, 25. August, im Hauptausschuss zum ersten Mal politisch beraten wird.

Von Marius Thöne