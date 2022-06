Sportvereins Grün-Weiß Anreppen: Verein startet mit 60 nochmal durch

„Hier findet sportliches Training in Gemeinschaft statt. Auch der Sportverein ist eine solche starke Gemeinschaft“, betonte Pastor Martin Göke in der Eröffnungsmesse. An die Geschichte der Grün-Weißen aus Anreppen erinnerte anschließend Günther Hoffjann. „Als die Sportanlage am Rasenweg Mitte der 80er Jahre entstand, diente ein alter Reisebus als Baubude, Kantine und Wetterschutz. Die Baubesprechungen fanden meistens abends im Römerlager statt“, so Hoffjann. Mit der Fertigstellung der Anlage konnte in Anreppen dann auch Tennis gespielt und zumindest im Sommer auch Breitensport ausgeübt werden. Auch in den letzten Jahren gab es keinen Stillstand, ein Beachvolleyballfeld, eine Calisthenicskletteranlage sowie ein Bouleplatz kamen hinzu. „Auch mit 60 Jahren wird hier nicht an Ruhestand gedacht“, so Günther Hoffjann.

