Spucktest bietet eine sanfte Alternative

Preußisch Oldendorf

Der Bedarf an Corona-Schnelltests ist seit Einführung der 3-G-Regelung am Arbeitsplatz enorm gestiegen. Wem das „Gestochere“ mit einem Teststäbchen in Nase oder Rachenraum sehr unangenehm ist, der kann in Preußisch Oldendorf jetzt auch eine sanfte Schnelltestvariante nutzen.

Von Arndt Hoppe