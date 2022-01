Spur des Tatverdächtigen verliert sich auf einem Hinterhof

Einbruch in eine Spielothek in Bad Lippspringe – Zeugen sehen Person flüchten

Bad Lippspringe

Nach einem Einbruch in eine Spielothek an der Arminiusstraße am frühen Montagmorgen haben Zeugen einen Tatverdächtigen flüchten sehen. „Gegen 3.35 Uhr hörten mehrere Anwohner laute Geräusche von draußen“, berichtet Polizeisprecher Michael Biermann.

