Spurensuche entlang der Paderborner Stadtmauer

Paderborn

Es ist Ende Februar, ein Tag, an dem die Sonne scheint und die Stadt frühmorgens in einem anderen Licht erscheinen lässt. Im vergangenen Dezember hatte ich mich auf eine Entdeckungsreise am Weg der historischen Stadtmauer entlang begeben, dort, wo sie über 600 Jahre lang den Bürgerinnen und Bürgern Schutz geboten hatte. Viele Geschichten und Erinnerungen offenbaren sich auch heute noch in den erhaltenen Fragmenten des Bauwerks.

Ein Beitrag von Markus Runte