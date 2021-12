St. Johannis am Scheideweg

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde St. Johannis stehen in naher Zukunft wichtige, richtungsweisende Entscheidungen auf der Tagesordnung. Angesichts schrumpfender Gemeindegliederzahlen (aktuell 650) und damit sinkender Finanzkraft werden Pfarramtliche Verbindungen mit anderen Gemeinden und die Zukunft der gemeindeeigenen Gebäude diskutiert. Darüber wurde am Freitagabend in einer Gemeindeversammlung informiert und ein Stimmungsbild abgefragt.

Wie Gemeindepfarrer Winfried Reuter vor den etwa 20 anwesenden Mitgliedern – über Zoom hatte sich niemand zugeschaltet – deutlich machte, ist im Presbyterium die Entscheidung für den Verkauf den inzwischen viel zu groß gewordenen Gemeindehauses in der Moltkestraße so gut wie beschlossene Sache. „Wir haben ein Gutachten zu Wertermittlung des Gebäudes bereits in Auftrag gegeben. Es sollte bis Weihnachten vorliegen. Dann kann es in die Verhandlungen gehen“, berichtete Pfarrer Reuter den Versammlungsmitgliedern. Er selbst hänge zwar an dem Gebäude, das er als gleichsam sein „zweites Zuhause“ bezeichnete, könne aber die Argumente des Presbyteriums verstehen. „Schließlich geht es doch um die entscheidende Frage, ob wir zuviel Geld in die Gebäude stecken, die unser Haushalt nur mit Mühe finanzieren kann. Daher ist die Entscheidung zugunsten der Stärkung des Standorts Kirche gefallen“, so Pfarrer Reuter.