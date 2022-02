Staatsanwalt ermittelt nicht mehr in Herford

Großbrand der Möbelfabrik an der Hombergstraße in Falkendiek im Dezember 2020

Herford

Wer oder was den Brand in einer Möbelfabrik an der Hombergstraße in Falkendiek ausgelöst hat, bleibt verborgen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat ihre Ermittlungen zum Großbrand am 11. Dezember 2020 eingestellt. Es sei aufgrund des Zustandes der Brandruine unmöglich gewesen, beweiskräftige Details zur Ursache des Brandes aufzuspüren.

Von Stephan Rechlin