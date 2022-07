Staatsanwaltschaft: verbotenes Autorennen

Anklageschrift zum tödlichen Unfall auf dem Ostwestfalendamm in Bielefeld ist zugestellt

Bielefeld

Keine Drogen, kein Alkohol. Der 24 Jahre alte BMW-Fahrer, der am 13. Dezember vergangenen Jahres auf dem Ostwestfalendamm (OWD) auf den Nissan einer 32 Jahre alten Pflegerin auffuhr, war bei klarem Verstand. Der Anklageschrift zufolge hatte er sich sogar an die auf dem OWD geltende Geschwindigkeit gehalten. Die Pflegerin, eine verheiratete Mutter von zwei Kindern, starb an den Folgen des Unfalls.

Von Stephan Rechlin