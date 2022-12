Stabwechsel bei der IHK Ostwestfalen

Bielefeld

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld hat Vize-Hauptgeschäftsführer Harald Grefe am Montag in den Ruhestand verabschiedet – nach insgesamt fast 33 Jahren in Diensten der ostwestfälischen Wirtschaft. Der 65-Jährige freute sich bei einer Feierstunde über rund 100 Gäste und Wegbegleiter. Zudem wurden seine Nachfolger vorgestellt.

Von Oliver Horst