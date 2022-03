Stadt baut an Masch-Sportplatz neues Containerdorf

Halle

Auch nach Halle kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Stadt will „vor der Lage“ bleiben und baut bis zu 20 Wohncontainer an den alten Sportplätzen an der Masch, wo bis zu 80 Personen untergebracht werden können. Derweil laufen weitere Hilfsaktionen für die Ukraine in Halle.

Von Stefan Küppers