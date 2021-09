Stadt bezuschusst Zisternen

Stemwede hat es bereits beschlossen, jetzt soll es auch in Lübbecke kommen: eine Förderung für den Einbau von Regenwasserzisternen. Die Grünen-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt, verbunden mit dem Vorschlag, 50.000 Euro dafür in den Haushalt einzustellen. Doch die Details solch eines städtischen Förderprogramms sind ziemlich kompliziert, hat die jüngste Sitzung des Bauausschusses ergeben.

Regenwasser soll in Lübbecke verstärkt in Garten und Haushalt genutzt werden

Die vergangenen Dürre-Sommer, aber auch Starkregenfälle lassen private Zisternen als sinnvolle Investition erscheinen. Die großen Behälter, die zirka 1600 bis 2000 Euro in der Anschaffung kosten, sammeln das Regenwasser von Dachflächen, so dass die Kanalisation entlastet und auch Trinkwasser gespart werden kann. Das Umweltbundesamt empfiehlt, aufgefangenes Regenwasser im Garten zu nutzen. Für die Nutzung im Haushalt ist die Empfehlung aus hygienischen Gründen geteilt: Regenwasser ist in der Toilettenspülung unbedenklich, in der Waschmaschine nur für Menschen ohne Gesundheitsrisiko anzuraten. Ganz wichtig: „Eine fachkundige Installation und regelmäßige Wartung sind erforderlich.“ Denn Trinkwasser und dieses sogenannte Brauchwasser müssen bei der Installation strikt voneinander getrennt werden, damit keine Keime in das öffentliche Trinkwassernetz gelangen können.