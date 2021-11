Stadt Bielefeld erhält 271 Millionen Euro

Gut 271 Millionen Euro überweist das Land NRW im kommenden Jahr an die Stadt Bielefeld. Das geht aus der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) hervor, die die Landesregierung am Donnerstag vorgestellt hat.

Bielefeld erhält demnach im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs rund 236 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, mit denen das Land die Gemeinden finanziell bei ihren Aufgaben unterstützt. Dazu kommen 2,2 Millionen Euro als so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, 15,5 Millionen als Allgemeine Investitionspauschale, 1,8 Millionen, die die Stadt in Soziale Arbeit, Altenhilfe und Altenpflege investieren kann, 14,6 Millionen als Mittel der Schul- und Bildungspauschale sowie 1,1 Millionen Euro als Sportpauschale. Erstmals gibt es zudem eine Klima- und Forstpauschale, um die Kommunen dabei zu unterstützen, die Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer zu beseitigen. Bielefeld erhält dazu 70.000 Euro vom Land NRW.