Stadt Bielefeld macht das Impfen leicht

Die Corona-Zahlen in Bielefeld liegen weiterhin auf einem niedrigen Niveau, doch der Trend zeigt eindeutig nach oben: Lag der Inzidenzwert noch Ende Juni bei 0,6, so meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag einen Wert von 11,1.

„Wir können dabei ein Muster erkennen. Die Neuinfektionen sind fast zur Hälfte Reiserückkehrer und fast alle im Alter zwischen 20 und 30 Jahren“, sagt Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger. Das zeige deutlich, dass es absolut notwendig sei, sich nach dem Urlaub testen zu lassen. „Es ist einfach keine gute Idee, aus dem Party-Urlaub zu kommen und direkt in den heimischen Clubs weiter zu feiern. Dazwischen sollte definitiv ein Corona-Test liegen.“

Das gilt auch für die Rückkehr an den Arbeitsplatz: Hier sei der Test vor dem ersten Arbeitstag ja sogar Pflicht, sagt Nürnberger und ergänzt: „Verantwortungsbewusstsein ist keine Frage des Alters.“

Menschen die in einem Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet waren, sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Reise nach der Rückkehr anzumelden und sich in Quarantäne zu begeben. Diese kann in einigen Fällen durch einen negativen Test verkürzt werden. Weitere Infos dazu finden sich auf der städtischen Homepage unter www.bielefeld.de/einreise.

Mobile Impfstation auf der Kirmes

Da Testen und Impfen das Gebot der Stunde sind, animiert die Stadt die Menschen auf verschiedenen Wegen dazu, die entsprechenden Angebote zu nutzen: In allen Teilen der Stadt wurden Plakate aufgehängt, in viel frequentierten Bereichen werden gezielt Postkarten verteilt, und auch in den sozialen Medien wird für den Zweiklang aus Test und Impfung geworben.

Die mobile Impfstation des Impfzentrums rollt nun auch an ungewöhnliche Orte: An diesem Freitag steht sie von 14 bis 21 Uhr auf der Kirmes an der Radrennbahn und am Sonntag (25. Juli) von 8 bis 20 Uhr am Obersee. Wer sich impfen lassen möchte, kann einfach ohne Termin vorbeikommen. Mitbringen sollte man den Personalausweis und – wenn vorhanden – Impfpass und Krankenversichertenkarte.

Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Johnson und Johnson und Moderna. Während Johnson und Johnson nur einmal verimpft werden muss, wird bei der Wahl von Moderna direkt ein Termin vereinbart für die notwendige Zweitimpfung im Impfzentrum.

„Wir fahren nun auch gezielt Orte an, an denen viele Menschen unterwegs sind. Leichter können wir es den Leuten nicht machen“, sagt Ingo Nürnberger. Weitere mobile Impfangebote für die kommende Woche seien schon in Planung.