Stadt Bielefeld öffnet Impfzentrum wieder

So wird es vom 6. Dezember an wieder in der Stadthalle aussehen: Das Impfzentrum wird reaktiviert. Wenigstens acht Impfstraße sollen eingerichtet werden. Außerdem impft künftig auch PVM. „Wir kriegen Wumms dahinter“, sagt Ingo Nürnberger.

Foto: Thomas F. Starke