Stadt Bielefeld untersagt größere Treffen an Silvester

Für die Silvesternacht hat die Stadt Bielefeld nun eine weitere Allgemeinverfügung veröffentlicht. Sie geht auf eine Vorgabe der aktuellen Coronaschutzverordnung zurück und regelt, dass sich in fünf Bereichen der Stadt – in denen auch schon ein Böllerverbot gilt – keine größeren Menschengruppen versammeln dürfen.

Größere Zusammenkünfte mit Party und Feuerwerk, so wie hier im Jahr 2017 am Boulevard, soll es zum Jahreswechsel nicht geben.

Dieses Ansammlungsverbot ist erlassen worden für den Kesselbrink, den Jahnplatz, den Boulevard, den Siegfriedplatz und die Sparrenburg sowie jeweils Teile angrenzender Straßen. Der Text der Allgemeinverfügung und die konkreten Geltungsbereiche sind auf der städtische Homepage unter https://www.bielefeld.de/node/18607 dargestellt.

Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger erklärt, warum das Ansammlungsverbot nötig ist: „An den genannten Plätzen soll es an Silvester nicht zu großen Menschenansammlungen kommen. Das heißt nicht, dass es per se verboten wäre, dorthin zu gehen, aber es ist wichtig, dass die Abstände auf jeden Fall eingehalten werden können. Deshalb erlassen wir vorsorglich ein so genanntes Ansammlungsgebot, damit das Ordnungsamt notfalls, falls es zu viele Leute werden, auch einschreiten kann.“ Feiern sei im kleinen Kreis erlaubt, niemand müsse Silvester wegen Corona allein verbringen.

„Beachten Sie bitte die Kontaktbeschränkungen und geben Sie aufeinander acht. Auch wenn die Zahlen gerade relativ niedrig sind, wissen wir, dass wir eine erneute Welle zu erwarten haben – eine Omikron-Welle. Ich danke allen, die sich an die Regeln halten und dazu beitragen, dass wir gut durch diesen zweiten Corona-Winter kommen“, erklärt Nürnberger.