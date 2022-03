Stadt Bielefeld will früheres HBZ kaufen

Mit der Fertigstellung des Campus Handwerk am Hauptbahnhof hat die Handwerkskammer ihr Handwerksbildungszentrum (HBZ) am Kleiberweg 2015 aufgegeben. Jetzt will die Stadt das Gebäude übernehmen – unter anderem, um es vorübergehend als Schule zu nutzen.

In den nächsten Tagen wird das Gebäude zunächst ein weiteres Mal als Notunterkunft von Flüchtlingen bezogen – wie zuvor schon in der Flüchtlingskrise 2015/2016. Bislang ist die Stadt nur Mieter des Areals, will es nun aber erwerben. Dem Vernehmen nach hat der Rat in nichtöffentlicher Sitzung bereits Zustimmung signalisiert.