Stadt bittet um Corona-Test vor dem Schulstart

Es handelt sich um eine freiwillige Maßnahme, als Reaktion auf die zuletzt steigenden Zahlen durch die Delta-Variante. Das neue Schuljahr 2021/21 beginnt mit regulärem Präsenzbetrieb und OGS-Betreuung. Auch die schulischen Corona-Tests werden ab dem ersten Schultag in allen Schulformen wieder durchgeführt.

Eine Ausnahme gilt bei den Erstklässler*innen: Für die Schulneulinge der Klasse 1 gilt, dass diese anders als die übrigen Kinder der Grundschulen, die bereits am ersten Schultag mit dem Lolli-Test getestet werden, erst in der ersten vollständigen Schulwoche in den Testrhythmus der Schule eingebunden werden. Daher ist ein Test vor dem ersten Schultag in diesem Fall besonders empfehlenswert.