Stadt Bünde lädt Starkregenopfer ein

Bünde

Darauf haben die Hunnebrocker seit langem gewartet: Nach dem verheerenden Starkregen in diesem Sommer – genauer: am 5. Juni – bei dem vor allem Teile von Hunnebrock förmlich abgesoffen sind, bietet die Stadt Bünde nun einen Informationsabend zum Thema „Starkregen in Hunnebrock“ an.

Von Kathrin Weege