Stadt Büren sagt Moritzmarkt ab

Büren

Der Bürener Moritzmarkt sollte am letzten Septemberwochenende gefeiert werden. Doch die steigenden Inzidenzzahlen und die Tatsache, dass immer mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden müssten, ließen die Feier nicht zu, hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt.