Stadt Delbrück sucht Wohnraum für ukrainische Familien

„Wir richten uns mit einem dringenden Appell an alle Bürger, freie Wohnungen bei der Stadt Delbrück zu melden. Durch die bis jetzt hohe Vermittlungsrate von privatem Wohnraum, konnten wir vermeiden, Dorf-/Sporthallen in unserer Stadt zu belegen. Das ist auch immer noch das erklärte Ziel. Deshalb hoffen wir wieder auf zahlreiche Rückmeldungen aus der Bürgerschaft“, sagen Bürgermeister Werner Peitz und Brigitte Strunz, Fachbereichsleiterin Soziales. „Sollte es keine beziehungsweise kaum Angebote von freien Wohnungen in Delbrück geben, werden wir nicht auf die Belegung der Hallen verzichten können“, so Peitz weiter.

Für Wohnungsangebote oder weitere Informationen steht Brigitte Strunz zu Verfügung, Telefon 05250 996-234, E-Mail [email protected]