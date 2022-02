Stadt Bad Oeynhausen erteilt keine Sperrgenehmigung

Bad Oeynhausen

Wenn im Auftrag der Stadtwerke Bad Oeynhausen am Montag, 28. Februar, die Bauarbeiten für die Herstellung der Wassertransportleitung in der Detmolder Straße und im Kohlpottweg bis zum Hochbehälter Wiesental beginnen, wird nicht, wie mehrfach berichtet, die Deutsche Bahn zeitgleich mit den Sanierungsarbeiten an der Schrankenanlage an der Südbahnlinie beginnen.

Von Malte Samtenschnieder