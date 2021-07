Stadt Höxter fällt Eichen

Die Eichen in der Fußgängerzone Marktstraße Höxter sind ohne Zukunft: Im Zuge der Umgestaltung der Fußgängerzone in der Marktstraße wurde der dort vorhandene Baumbestand auf seine Erhaltungswürdigkeit geprüft. Hinsichtlich der beiden Eichen im Bereich Marktplatzbrunnen/Apotheke stellte die Stadtgärtnerei fest, dass die Bäume seit Jahren eine massive Unterversorgung aufweisen.

Diese beiden Eichen in Höxter sind in dieser Woche gefällt worden. Die Stadt sah keine „Überlebenschance“ für die Bäume.

Die Verkahlung der Krone, die fast vollständig fehlende Feinbeastung, sowie ein hinzu gekommener Blattlausbefall seien „eindeutige Signale für den Rückgang an Vitalität und Widerstandskraft“. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei diese Entwicklung unter anderem auf einen nicht mehr ausreichenden Wurzelraum zurückzuführen, so die Stadt. Im Zusammenhang mit veränderten Witterungsbedingungen könne den Eichen daher noch nicht einmal eine „mittelfristige Überlebenschance“ in der Fußgängerzone in Höxter bescheinigt werden.

Es gilt also, im Zuge der Überarbeitung der Marktstraße einem neuen Baumbestand in Verbindung mit der Schaffung von verbessertem Wurzelraum eine erfolgreichere Entwicklungsmöglichkeit zu geben. Deshalb habe sich die Stadt Höxter entschlossen, die Eichen durch wenigstens sechs neue Bäume im Zuge des Umbaus zu ersetzen.

Hier entsteht in Höxter direkt neben dem alten Brunnen ein großes Wasserspiel. Bäume stehen dort nicht mehr. Foto: Harald Iding

Ein neues Projekt wird in Höxter direkt neben dem Brunnen realisiert. Es handelt sich um das große „Wasserspiel“ mit einem Fontänenfeld. So etwas hat es in der Kreisstadt noch nicht gegeben. Das soll später ein Spaß für alle Generationen werden – auch die Höhe der Wasserstrahlen lasse sich einstellen.