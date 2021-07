Stadt Höxter plant offenbar weitere Klage

Windkraft in Fürstenau: Kreis erteilt Baugenehmigung für fünf Anlagen – Ausschreibung ab September

Pläne zur Erweiterung – MaKa betreibt bereits neun Windenergieanlagen (WEA) am Standort Fürstenau – gibt es bereits seit 2012, nun hat der Kreis Höxter die Genehmigung erteilt. Seit Mittwoch liegen die Bescheide auf Kienes Schreibtisch. Vorbehalte hat allerdings weiterhin die Stadt Höxter. Sie will offenbar gegen den Bau der fünf WEA in Fürstenau klagen. Offiziell bestätigt sind diese Informationen nicht. Baudezernentin Claudia Koch ließ eine Anfrage bis Mittwochabend unbeantwortet. Die Stadt befürchtet die Aberkennung des Welterbe-Status‘ für Corvey, da die Anlagen von dort aus sichtbar wären.