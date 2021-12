Stadt Höxter will Hundesteuer erhöhen

Höxter

Wer in Höxter einen Hund hält, muss wahrscheinlich künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat die Erhöhung der Hundesteuer zu Beginn des kommenden Jahres vor. Zunächst befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 7. Dezember, mit dem Thema.

Von Marius Thöne