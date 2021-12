Stadt investiert in zwei Schulen

Knapp 13 Millionen Euro – Schülerzahlen in Bad Lippspringe steigen bis 2027 um fast 30 Prozent an

Bad Lippspringe

Die Schülerzahlen in Bad Lippspringe werden in den kommenden fünf Jahren weiter deutlich steigen. Und zwar um knapp 30 Prozent bis zum Schuljahr 2026/27. Das macht mittelfristig millionenschwere Bauinvestitionen in die evangelische Grundschule und die benachbarte Gesamtschule Im Bruch notwendig.

Von Klaus Karenfeld