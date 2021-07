Stadt investiert Millionen in Schulen

Bad Oeynhausen

Viele kleine dünne Fasern mit hellblauer Ummantelung werden derzeit in der Europaschule im Schulzentrum Nord verlegt, unauffällig in weißen Kanälen entlang der Decken und Wände. Ziel ist eine komplette Glasfaservernetzung der Klassen- und Verwaltungsräume im Schulzentrum Nord. Dies ist einer von vielen Arbeitseinsätzen, die während der Sommerferien an insgesamt zehn Schulstandorten in der Kurstadt laufen.

Von Louis Ruthe