Stadt lädt Bürger zum Dialog ein

Bielefeld

Noch in der kommenden Woche soll es eine Bürger-Informationsveranstaltung zu den Vorgängen um den Abriss der Hammer Mühle geben. Das hat Planungsdezernent Gregor Moss am Donnerstag in der Bezirksvertretung Mitte vorgeschlagen, eine Idee, die von den Bezirksvertretern einstimmig begrüßt wurde.

Michael Schläger