Stadt Paderborn fällt weniger Bäume

Paderborn

Wenn in Paderborn Bäume abgehackt werden, ist die Aufregung regelmäßig groß. Deshalb wird es die Bürgerinnen und Bürger und natürlich die Naturschützer freuen, dass jetzt deutlich weniger Bäume gefällt werden sollen als in früheren Jahren. Waren es 1998 im Stadtgebiet noch 300, so sollen es in der Pflanzperiode 2021/2022 nur noch 36 sein.

Von Dietmar Kemper