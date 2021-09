Stadt Paderborn nimmt Klimawette an

Die Stadt Paderborn nimmt an der so genannten Klimawette teil und will bis zum 1. November 2274 Tonnen CO2 einsparen.

Sabine Kramm, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Paderborn, nimmt die Klimawette von Michael Bilharz, Vorstandssprecher „3 Fürs Klima e.V.“, an.

Am 1. November findet die Weltklimakonferenz in Glasgow statt. Um bis dahin ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, will der Vereins „3 Fürs Klima“ mit der

„Klimawette“ eine Million Tonnen CO2 einsparen. Dazu finden eine Reihe an Maßnahmen und Veranstaltungen statt. Michael Bilharz, Vorstandssprecher des Vereins, fährt dazu seit dem 23. Juni mit dem Lastenrad quer durch Deutschland, um im Rahmen der Sommertour weitere Städte und Partner ins Boot zu holen.

Am Montagabend, 30. August, erreichte er auf seiner Tour Paderborn und traf dort auf die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm. Diese nahm die Klimawette für die Stadt Paderborn an und versprach damit bis zum 1. November 2.274 Tonnen CO2 einzusparen. „Ich vertraue auf das Engagement der Paderborner Bürger*innen und bin sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können, wenn alle mit anpacken“, wird Kramm in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Wer mitmachen möchte, kann dies auf drei Arten tun. Zum einen werden auf der Website www.dieklimawette.de viele Tipps vorgestellt, um seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu verbessern. Die zweite Möglichkeit ist eine Spende von 25 Euro an eine der Klimaschutzorganisationen, die ebenfalls auf der Website gelistet werden. Die dritte Mitmach-Möglichkeit ist das Weitertragen und Motivieren anderer, damit ein Schneeballeffekt entsteht.

Während seiner Sommertour transportiert Bilharz auf seinem Lastenrad eine Tonne, die sinnbildlich für die Tonne CO2 steht, die jede Person in einem Jahr einsparen müsste, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.

www.dieklimawette.de