Stadt Paderborn richtet Reihenhäuser für Ukrainer her

Diese werden von der Stadt hergerichtet, teilte Sören Lühr vom Gebäudemanagement der Stadt (GMP) im Betriebsausschuss mit. Außerdem soll eine städtische Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet werden. Der GMP betont, dass es sich dabei nicht um eine Sporthalle handeln werde. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Land mitgeteilt, dass in Paderborn eine Notunterkunft in der Dempsey-Barracks-Kaserne an der Husarenstraße eingerichtet wird. Sie soll in drei Wochen an den Start gehen und wird vom Land betrieben.

