Stadt Paderborn: schon 93 Prozent der Mitarbeiter geimpft

Auch die absoluten Zahlen legte die Verwaltung am Donnerstag in der Sitzung des Rates vor. Demnach sind 2479 Mitarbeiter geimpft und zehn gelten nach einer Infektion als genesen. 152 Beschäftigte müssen jeweils Tests vorlegen. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung – dort liegt die Impfquote bei 70 Prozent – sei dies eine sehr gute Bilanz, hieß es am Donnerstag.

Die Mitteilung der Personalabteilung ging auf eine Anfrage von CDU-Ratsherr Markus Mertens zurück. Der Kreis Paderborn hatte jüngst bekannt gegeben, dass rund 95 Prozent seiner Mitarbeiter geimpft sind. Mertens: „Den Gremien des Rates und den Mitarbeitern der Verwaltung ist die Arbeit in den vergangenen Monaten nur durch verantwortungsvolles Handeln möglich gewesen. Das sollte auch die Mitarbeiter motivieren, die bislang noch nicht geimpft sind.“ Mertens lobte auch die Impfaktion des SC Paderborn am Sonntag in der Benteler-Arena. „Vorbildlich! Vielleicht lässt sich ja dann als erster auch der Trainer impfen. Das wäre ein guter Anfang und endlich auch vorbildlich.“