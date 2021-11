Stadt plant feste Impfstationen

Mit 104 Neuinfektionen ist der Inzidenzwert für Bielefeld am Freitag weiter gestiegen, er beträgt jetzt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 114,5 pro 100.000 Einwohner. Trotz der „kritischen Phase der Pandemie“ plädiert Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger dafür, „dass wir trotz der steigenden Zahlen ein möglichst normales gesellschaftliches Leben führen – mit Veranstaltungen, mit privaten Treffen, mit einem Weihnachtsmarkt.“

Allerdings brauche es Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, „insbesondere die 3G-Regelungen für Veranstaltungen. Die Veranstalter und die Stadt werden konsequent für die Umsetzung dieser Regeln sorgen müssen. Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt.“

Nürnberger hebt in einer Stellungnahme positiv die hohe Impfquote in Bielefeld mit fast 90 Prozent bei den über Zwölfjährigen hervor. „Das drängt das Virus zurück und schützt die geimpften Menschen.“

Aktuell bereite sich die Stadt auf die Drittimpfungen vor. Für den Winter plant die Stadt die Einrichtung mehrerer fester Impfstationen. „Mit diesen Vorplanungen sind wir für die zu erwartenden politischen Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene gewappnet,“ erläutert der Krisenmanager. „Die Stadt kann damit die wichtigen und großen Impf-Anstrengungen der niedergelassenen Ärzte unterstützen und ergänzen.“

Ziel sei es, möglichst schnell viele ältere Menschen mit Drittimpfungen zu versorgen. Diese sogenannten Boosterimpfungen erhalte man auch bei den mobilen Impfangeboten der Stadt, „übrigens unabhängig vom Alter.“

Bei der steigenden Zahl von infizierten Schülern, am Freitag waren es stadtweit 103, werde es, so Nürnberger, künftig zu mehr Kontaktquarantänen kommen. Er lobt, dass „manche Klassen sich freiwillig darauf vereinbaren, dass alle im Schulunterricht weiterhin konsequent die Maske tragen.“

Die Lage in den Krankenhäusern sieht Nürnberger noch als entspannt an. 29 Menschen werden aktuell in den Bielefelder Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, neun davon liegen auf der Intensivstation und sechs werden auch beatmet.