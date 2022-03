Stadt plant neue Unterkunft

Flüchtlinge aus der Ukraine benötigen eine Bleibe und Geld in Form von Sozialleistungen. Über beides berät der Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss während der Sitzung am Mittwoch, 30. März, ab 18 Uhr im Rathaus.

Für Flüchtlinge aus der Ukraine: eine halbe Million Euro an Sozialleistungen sind nötig

Das Flüchtlingswohnheim an der Kaunitzer Straße 106 neben dem Buschkrug soll für Flüchtlinge aus der Ukraine erweitert werden. Darüber beraten die Politiker nächste Woche.

Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine führt zu einer humanitären Katastrophe, so die Bewertung der Verwaltung. Den aus der Ukraine nach Schloß Holte-Stukenbrock geflüchteten Menschen müssen daher dringend Unterstützung in Form von Unterkunft und Sozialleistungen für den Lebensunterhalt sowie medizinische Versorgung gewährt werden.