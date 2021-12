Stadt prüft Kurabgabe für alle Gewerbetreibenden

Bad Driburg

Können in Bad Driburg womöglich alle Gewerbetreibenden über einen Fremdenverkehrsbeitrag den städtischen Zuschuss für den Gräflichen Park mitfinanzieren? Diese Frage will der Stadtrat von der Verwaltung beantwortet haben und hat sie in der Ratssitzung am Montagabend mit einem entsprechenden Prüfauftrag zur Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe versehen.

Von Marius Thöne