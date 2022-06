Stadt rechnet mit höheren Steuern

Lübbecke

Reges Interesse herrschte am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises des Lübbecker Krankenhauses an Neuigkeiten zum Stand des Neubauverfahrens. Die Nachricht über das Favoriten-Grundstück für einen Klinikneubau konnte noch nicht die Runde gemacht haben – diese Zeitung berichtete am Dienstag exklusiv über eine zentral in Espelkamp gelegene Fläche. Aber Bürgermeister Frank Haberbosch (SPD), qua Amt auch Beisitzer im Verein, überraschte mit einer anderen Aussage: „Es ist nicht mehr die Frage, ob neu gebaut wird, sondern nur noch die Frage wo.“

Von Friederike Niemeyer