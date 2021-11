Stadt rüstet auf Hängeleuchten um

Die Straßenbeleuchtung an der Ecke Westerbachstraße/Marktstraße lässt einige Höxteranerinnen und Höxteraner im Dunkeln fragend nach oben schauen. Ist die Hängeleuchte neu? Und warum scheint sie so hell, dass es an einen früheren DDR-Grenzübergang erinnert? Baudezernentin Claudia Koch wundert sich angesichts dieser Fragen. Denn an der Stelle war, wie sie sagt, schon immer eine Lampe mit gleicher Lichtstärke. Sie war nur eine Zeit lang kaputt und ist jetzt ausgetauscht worden.

