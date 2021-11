Stadt sollte 2035 klimaneutral sein

Das Jugendparlament (Jupa) Schloß Holte-Stukenbrock hat sich vergangenes Wochenende am Samstag und Sonntag im Rathaus mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 beschäftigt. Um das dafür notwendige Wissen zu erlangen, haben die Jugendlichen Beigeordneten und Kämmerer Olaf Junker eingeladen.

Jugendparlament bezieht Stellung zum Haushaltsplanentwurf in Schloß Holte-Stukenbrock

Junker habe sich zwei Stunden Zeit genommen und die Eckdaten und wichtigsten Punkte des Haushaltsplans erläutert. „Seine Erklärungen haben uns die Arbeit mit dem Haushalt um einiges erleichtert“, dankte Jupa-Vorsitzender Henri Lindner. Sein Dank geht auch an Barbara Fleiter, Hausmeister Bastian Laustroer und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, die die Planung und Durchführung des Wochenendes unterstützt haben.

Das Jugendparlament hat vier Positionen zum Haushalt. „Der Haushaltsplanentwurf legt einen großen Schwerpunkt auf Investitionen in die Digitalisierung unserer Schulen. Das begrüßen wir ausdrücklich“, so Lindner.

Im Haushaltsplanentwurf ist als Ziel vorgegeben, dass Schloß Holte-Stukenbrock bis 2040 klimaneutral wird. „Das Ziel ist zwar grundsätzlich begrüßenswert, allerdings muss Deutschland nach wissenschaftlichen Studien bis spätestens 2035 klimaneutral sein, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Als wirtschaftlich gut situierte Stadt sollte Schloß Holte-Stukenbrock diesen Weg als Vorbild beschreiten.“

Im Haushaltsplanentwurf ist eine Investition von 400.000 Euro für eine neue Skateanlage vorgesehen, da die alte abgängig ist. „Wir schließen uns diesem Vorschlag der Verwaltung an, weil wir davon ausgehen, dass die Jugendlichen diese nutzen werden und sich diese Investition daher auszahlen wird.“

Der Haushaltsplanentwurf schlägt als Ziel vor, dass Geflüchtete möglichst kurz, maximal zwei bis drei Jahre, in Flüchtlingsheimen bleiben sollten. „Wir halten dies aufgrund der engen räumlichen Situation für zu lang, um es als Ziel auszugeben. Leider ist es aufgrund des Wohnraummangels nicht möglich, alle Geflüchteten schnell in einer Wohnung unterzubringen. Dennoch sollte dies langfristig unser Ziel sein. An der Lösung dieses Problems wollen wir künftig mitarbeiten. Wir schlagen als Ziel die Dauer von ein bis zwei Jahren vor.“

Das Jugendparlament hofft, dass die Fraktionen des Rates diese Überlegungen in ihre Beratungen miteinbeziehen und die jeweiligen Anträge in den Ausschüssen stellen. „Für weiteren Austausch stehen wir jederzeit bereit und freuen uns darauf“, sagt Henri Lindner.