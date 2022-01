Stadt spannt Sicherheitsnetz im Ratssaal

Schon seit letztem Frühherbst kann der Saal nicht mehr für Sitzungen oder Events genutzt werden. Zumeist wurden politische Ausschüsse im Stadtgarten abgehalten. Der Grund: In der Nacht auf den 23. September hatte sich ein Edelstahlquader von der Decke gelöst und war an einem Platz, an dem bei Polit-Veranstaltungen Mitglieder der Stadtverwaltung sitzen, eingeschlagen. Als Folge musste die nur wenige Stunden später stattfindende Sitzung des Verkehrsausschusses ins Rathaustreppenhaus verlegt werden. Diesen Umstand habe man aber gerne in Kauf genommen. Laut Verwaltung hätte es auch passieren können, dass der scharfkantige Würfel während einer Veranstaltung herunterfällt – und dann jemand ernsthaft zu Schaden gekommen wäre. „Da haben wir wirklich absolutes Glück gehabt“, hatte Bündes Hauptamtsleiterin Henriette König daher schon vor einigen Wochen angemerkt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen