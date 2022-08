Stadt sucht ihr Energiespar-Potenzial

Bielefelder Verwaltung will ihren Gasverbrauch um 20 Prozent drosseln und zeigt der Politik die Möglichkeiten auf

Bielefeld

Was kann die Stadt Bielefeld tun, um mit Blick auf den drohenden Gasmangel den eigenen Energieverbrauch zu drosseln? In der Ratssitzung an diesem Donnerstag zeigt die Verwaltung ihre Möglichkeiten auf.

Von Peter Bollig