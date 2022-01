Stadt und Baufirmen erhöhen Tempo

Höxter

Der barrierefreie Umbau der Marktstraße in Höxter soll bis zum Sommer fertig sein. Dieses neue Zeit-Ziel nannte Baudezernentin Claudia Koch am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung. Wegen der langen Verzögerungen haben die Baustellen-Verantwortlichen sich jetzt an einen Tisch gesetzt und beraten, wie sie den Turbo einschalten und mehr Tempo in den Baufortschritt bekommen können.

Von Sabine Robrecht und Michael Robrecht