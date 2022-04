Stadt verkauft Meyer-zu-Stieghorst-Hof

Allerdings ist ein neuer Besitzer an Auflagen gebunden. Denn die alten Gebäude abreißen, um dort etwas neues zu bauen, geht nicht, weil der Hof historischer Bestandteil des Stadtteils ist und es sich um ein Baudenkmal handelt. „Die baulichen Anlagen des alten Hofes Meyer-zu-Stieghorst sollen entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan in ihrer baulichen Form erhalten werden, da sie in ihrer Zusammensetzung das Landschaftsbild prägen“, heißt es in dem Exposé, mit dem der ISB die Immobilie anbietet.

