Stadt Warburg hat eine Eventbeauftragte

Die Stadt Warburg hat eine neue Veranstaltungsmanagerin. Christina Imhoff (38) hat sich am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtentwicklung der Politik und Öffentlichkeit vorgestellt. Sie ist seit August zunächst im Umfang von einer halben Stelle in der Verwaltung tätig.

Christina Imhoff hat BWL und Tourismus in Bielefeld und Iserlohn studiert. In der Warburger Verwaltung hat sie die Aufgabe der Eventbeauftragten übernommen. Sie stammt gebürtig aus dem Sauerland. Viele Jahre hat sie gemeinsam mit ihrem Mann in Hamburg gelebt. Dies aus gutem Grund: Acht Jahre lang hat sie nämlich als Eventmanagerin auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und dort das Showprogramm für die Reise organisiert.