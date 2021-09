Stadt wartet auf Freigabe des Kreises

Sportplatz in Spenge-Hücker-Aschen: Legionellen noch in einer Dusche

Spenge

„Die Kinder können in Hücker-Aschen nach dem Training oder den Spielen immer noch nicht duschen. Das ist gerade mit Blick auf die kältere Jahreszeit kein Zustand“, stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Hartwig am Donnerstagabend in der Sitzung des Spenger Stadtrates klar und fragte die Verwaltung, wann der Legionellen-Befall, der Grund für die Sperrung der Duschen ist, endlich behoben sei.

Ruth Matthes