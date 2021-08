Stadt will ihre Grundstücke zurück

An der Greifswalder Straße in Bielefeld sollten 232 Wohnungen entstehen – doch ein Baubeginn ist nicht in Sicht

Bielefeld

232 Wohnungen sollten in einem neuen Wohngebiet an der Greifswalder Straße in Sieker entstehen. Ein wichtiges Projekt in Zeiten knappen Wohnraums. Doch die Stadt rechnet offenbar nicht mehr damit, dass das Vorhaben realisiert wird und will die Grundstücke zurück.

Von Michael Schläger