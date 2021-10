Das Geschäft war von Anfang an umstritten: Die Stadt Herford hatte 1999 die Kläranlage in die USA vermietet und von dort zurückgemietet.

Cross-Border-Geschäft: Herforder Kläranlage wurde in die USA vermietet und zurückgemietet

Nicht verkauft, sondern vermietet hat die Stadt Herford ihre Kläranlage in die USA. Das umstrittene Cross-Border-Geschäft soll zum 15. Januar 2024 beendet werden. Im Gegensatz zu einigen anderen Städten soll Herford von dem Deal profitiert haben.

Diese Cross-Border-Verträge haben in der Vergangenheit in mehreren deutschen Kommunen zu Finanzproblemen geführt. Die Stadt Herford ist, so heißt es, bislang mit einem positiven Ergebnis aus dem Geschäft herausgegangen.