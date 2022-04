Stadtarchivar kündigt seine Tätigkeit

Offensichtlich sind alle Versuche gescheitert: Rahdens ehrenamtlicher Stadtarchivar Detthard Wittler (seit zehn Monaten im Amt) will zum Ende des Monats April seine Tätigkeit im Rahdener Stadtarchiv im Bahnhof einstellen. Das hat er gestern bekannt gegeben.

Detthard Wittler übt Kritik und legt Ehrenamt nieder – Stadt will als Ersatz eine hauptamtliche Kraft anstellen

Schmutz und Insekten haben sich in den Fensterfalzen

Bereits am 18. April hat Wittler ein Schreiben an Bürgermeister Dr. Bert Honsel verfasst, in dem er ankündigt, das Ehrenamt aufzugeben, wenn sich die „Missstände vor Ort im Archiv“ nicht ändern würden.